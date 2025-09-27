Năstase susține că acolo erau prezenți mulți oameni de stat din Europa, iar România nu trebuie să rupă legătura cu aceste state din acest motiv.

”Eu eram un biet fost premier de acum 20 de ani, lumea m-a uitat. Pentru chinezi există însă memorie instituțională”, a declarat Năstase. Scandalul a izbucnit după ce fostul premier a stat la masă cu Vladimir Putin, Xi JinPing și Kim Jong.

„Acolo la Beijing erau prezenți vicepremierul bulgar , nu cred ca ar trebui sa rupem relațiile cu Bulgaria din cauza asta, ministrul de externe al Ungariei, ar trebui sa rupem relațiile cu Ungaria din cauza asta? Era premierul slovac, erau din Croația, din alte parti. Pentru chinezi exista memorie instituțională”, a spus fostul premier.

Adrian Năstase a izbucnit: Este inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!