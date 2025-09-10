„Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba, până la urmă, și de președintele României.

Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare”, a declarat Adrian Năstase.

"Eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială”, a mai transmis Năstase.