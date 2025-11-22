Cum se simte după operație

La 75 de ani, fostul premier a recunoscut că recuperarea nu va fi ușoară, dar spune că profesionalismul medicilor îi oferă optimism. „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”, a transmis Năstase.

Apreciere pentru medicii din sistemul public

În mesajul său, Năstase a ținut să sublinieze că experiența de la Spitalul Foișor contrazice percepția negativă asupra sistemului medical de stat. „Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate”, a spus fostul premier.

Mulțumiri pentru echipa medicală

La final, Adrian Năstase a adresat un mesaj de recunoștință personalului medical: „Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie.”

