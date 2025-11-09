Fostul premier a folosit un limbaj dur pentru a răspunde comentariilor critice, generând o adevărată furtună în mediul online.

Participarea la Congres și mesajul său

În postare, Năstase a subliniat că a venit la Congres cu bucurie, apreciind energia pozitivă și adaptarea partidului la noile provocări. „Am participat cu bucurie la Congresul PSD, un moment de reîntâlnire cu mulți colegi și prieteni dintr-o perioadă importantă a vieții mele politice. Mi-a făcut plăcere să văd că partidul își continuă drumul, adaptându-se noilor provocări, dar păstrând valorile care l-au definit încă de la început. Am simțit multă energie pozitivă. Interes mare din partea presei, desi unii reporteri s-au concentrat, «fără ură», mai curând, pe calitatea micilor oferiti delegaților veniți de pe drum…

Congresul PSD a oferit o imagine a unei formațiuni politice aflate într-un proces de adaptare la noile realități. Este important, in opinia mea, ca partidul să continue să-și asume rolul de principal vector al echilibrului social și al coeziunii naționale.

Prezența mea a fost, în același timp, un gest de solidaritate și de încredere în viitorul social-democrației românești”, a povestit pe blogul personal.

Reacțiile dure ale internauților

Comentariile din mediul online nu au fost însă toate pozitive. Mulți internauți au lansat critici la adresa fostului premier sau a PSD. Când un utilizator l-a numit „țepar nenorocit”, Năstase a răspuns într-un limbaj dur: „I-am dat țeapă lu\" mă-ta?”. La o altă provocare, când cineva a numit social-democrații „borfași” , fostul lider a replicat la fel de dur: „Borfaș e mă-ta!”.

