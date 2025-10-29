Năstase consideră că retragerea trupelor americane se înscrie în logica celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, care urmărește o „recalibrare a priorităților Washingtonului” și o concentrare pe competiția strategică cu China. „Era, în mare măsură, inevitabilă. Președintele american a promis constant reducerea implicării SUA în teatre externe considerate „costisitoare” și „neproductive”, a explicat fostul premier.

În opinia sa, diminuarea prezenței americane în Europa de Est ridică probleme serioase de securitate: „Absența acestei umbrele americane redeschide vechile vulnerabilități ale regiunii, într-un moment în care Rusia continuă să proiecteze putere în proximitatea Mării Negre și în spațiul fost sovietic.”

Năstase consideră că Bucureștiul trebuie să adopte o abordare pragmatică, care să includă consolidarea cooperării europene în domeniul apărării și relansarea relațiilor cu China. „Nu vorbim despre o substituire a garanțiilor occidentale, ci despre diversificarea relațiilor externe într-o manieră care să confere României o mai mare autonomie strategică”, a subliniat el, adăugând că Beijingul poate oferi oportunități economice și tehnologice importante.

În același timp, fostul premier avertizează că la Moscova această retragere va fi percepută drept „un semn de slăbiciune occidentală” și o potențială încurajare pentru politica expansionistă a Kremlinului.

„România trebuie să devină un actor, nu doar un spațiu de tranzit al deciziilor altora”, afirmă Năstase, care recomandă convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a analiza implicațiile deciziei administrației Trump și pașii următori în plan strategic.