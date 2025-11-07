„Cred că, în momentul acesta, rămânerea la guvernare este necesară, cel puțin pentru o perioadă de timp, dar, în același timp, cred că PSD trebuie să-și pregătească propria guvernare.”, după congresul PSD.

Întrebat dacă o guvernare cu AUR este posibilă în acest moment, fostul premier PSD a răspuns că este destul de dificil, urmârind evoluția AUR în viitorul apropiat.

„Nu vreau să spun în acest moment. În clipa aceasta ar fi destul de dificil, dar vom vedea cum evoluează AUR, felul cum evoluează unele dintre orientările din țară, felul în care se vor construi alianțe de dreapta. Mi-e greu să spun.”

- Există o îndepărtare de Europa, de valorile europene, a PSD prin asocierea cu AUR?

„Nu este foarte clar care sunt valorile europene, poate mi le spuneți, poate mi le traduce cineva. Am văzut foarte multe interese și foarte multe interese divergente. România trebuie să aibă grijă de propriile sale interese, sigur, în calitate de membru al UE și al NATO, dar nu trebuie să fugim de felul în care ne definim noi propriile interese.”, a conchis Adrian Năstase.