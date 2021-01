Adrian Marinescu: „România este în primele poziții la nivelul UE în ceea ce privește vaccinarea și ne dorim ca lucrurile să nu se schimbe”

Adrian Marinescu: „Cand vorbim despre vaccinare, vorbim in primul rand despre pandemie. Pe ea vrem sa o invingem. Deocamdata nu sunt probleme reale legate de rapel. La vaccinul Pfizer, rapelul poate fi prelungit pana la 42 de zile, adica pana la sase saptamani. Nu neaparat trebuie facut la 21 de zile. (…) Eu am fost norocos, nu am avut efecte imediate la locul de vaccinare. La Bals au fost putine cazuri cu efecte adverse. Acestia au avut febra, dureri de cap, dureri musculare. Nu au fost efecte adverse care sa creeze probleme. Sunt foarte putine efecte advese in lume la vaccinare. (…) Si in Romania s-a tinut cont de faptul ca cineva care s-a vaccinat are rezervat si rapelul. (…) Romania este in primele pozitii la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste vaccinarea si de dorim ca lucrurile sa nu se schimbe. (…) Datele pe care le avem ne spun de o imunizare pe minim sase luni, dar ar putea dura si pana la doi ani.”