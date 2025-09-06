Mai mult Câciu, a declarat că ministrul rezist Dragoș Pîslaru trebuie să explice de ce au fost tăiate 7 miliarde de euro, bani din PNRR, din fondurile țării.

„Avem vorba româneasca, un fel de țara arde și baba se piaptănă. Adică, preocupările ministrului ar trebui să constea în altceva și eu cred că e datoria dânsului să ne explice și nouă de ce pierdem șapte miliarde de euro prin PNRR pentru ca a fugit de aceasta explicație. Am înțeles ca domnul ministru nu prea stă prin România, e mai mult plecat pe la Bruxelles și nu pentru Comisie, ci că are proprietate pe acolo. Daca el nu are timp, de ce nu găsim pe altcineva? Pur și simplu avem o guvernare care parcă duce în derizoriu chestiunile importante care contează pentru România. Le ascunde, le ocolește, și face marketing pe niște chestiuni care sunt de bun șimt unele dintre ele. Nu vă supărați, ați mai văzut vreun premier să zică ca intră România în incapacitate de plată, să zică că e dezastru? Dacă ați fi un investitor, ați avea încredere?”, se întreabă retoric Adrian Câciu.