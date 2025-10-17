”În cazul în care se simte miros de gaz sau declanșează electrovalva, imediat se anunță Distrigazul care oprește gazul. După care se anunță firma cu care s-a montat aceste electrovalve, care firmă vine în cel mai scurt timp să remedieze această pierdere de gaz.

Poate să fie reală, poate să nu fie reală. Din câte am înțeles de la reprezentantul firmei de gaz care operează și la mine la blocurile mele și la blocul din Rahova, unde s-a întâmplat tragedia, s-au oprit gazele de către Distrigaz.

Deci, Distrigaz și-a făcut datoria. Numai că locatarii cam fac ce vor. Au atât de multă lipsă de bun simț față de ceilalți locatari încât se duc, desigilează, dau drumul la gaz că nu pot să stea fără gaz o noapte”, a declarat Eugen Berceanu, administrator de bloc.