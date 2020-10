Acuzații în Parlament! Mai mulți aleși au luat ILEGAL bani de cazare în București

Este vorba de șapte parlamentari care au încasat acești bani pe durata mandatului început în decembrie 2016. Mai exact, este vorba de șase deputați și un senator. Parlamentarii sunt cinci de la PSD, unul de la PNL și unul de la Pro România.

Aida-Cristina Căruceru (PSD), deputat - Mehedinți

Gabriela-Maria Podaşcă (Pro România), deputat - Galați

Oana-Consuela Florea (PSD), deputat - Constanța

Mirela Furtună (PSD), deputat - Tulcea

Petre-Florin Manole (PSD), deputat - Ialomița

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), deputat - Brașov

Robert-Marius Cazanciuc (PSD), senator - Prahova

Deputatul USR Claudiu Năsui a întocmit această listă cu cei șapte parlamentari care au candidat fie în București, fie în Ilfov, însă au domiciliul în alt județ și iau bani în plus pe lângă indemnizația lunară de parlamentar. Acesta este motivul pentru care aceștia reușesc să încaseze de la stat încă aproximativ 4.800 de lei, adică 1.000 de euro, în fiecare lună, drept bani pentru cazare.

Năsui susține că, prin această strategie, unii deputați au reușit să-și rotunjească veniturile. Deputatul spune că „nu este normal să existe aceste portițe prin care oameni sus-puși să poată abuza de sistem și să-și mai adauge la venituri încă 4.800 de lei net pe lună din banii contribuabililor”, într-o postare pe contul său de Facebook.

Unul dintre cei vizați, deputatul PSD Florin Manole a explicat, la Realitatea PLUS, că „parlamentarii nu reprezintă un județ, ci pe toți cetățenii. Raportat la acest drept, am demonstrat că nu am încălcat în niciun fel legea. Eu nu am niciun fel de proprietate nici in București, Ialomița. Am domiciliul unde l-am avut dintotdeauna, la casa părintească (...) din Amara, Ialomița. (...) Dacă nu ai proprietăți, este un argument în plus pentru acest beneficiu”.

Cât cheltuiește statul cu cei 465 de parlamentari, pentru indemnizație și beneficii

Pentru indemnizatia celor 465 de parlamentari aleși în urmă cu patru ani, statul cheltuieste nu mai putin de 92 de milioane de lei anual, adică în jur de 18,5 milioane de euro, potrivit ziare.com. La aceasta sumă se mai adaugă și alte cheltuieli, cum ar fi cele cu cazarea în București, cu diurna sau cu transportul.

Un parlamentar primește o indemnizație lunară brută de 18.720 de lei. Astfel, pentru cei 329 de deputati, statul aloca aproape 6.200.000 de lei. La acestea se adaugă și suma de aproximativ 4.800 de lei pentru cazare în București.

Un senator primește net suma de minim 10.951 lei, in functie de pozitia ocupata in comisii. Astfel că pentru ce 136 de senatori, statul acorda aproape 1.500.000 de lei.

Și salariul unui deputat variază în funcție de postul ocupat: președintele Camerei Deputatilor incaseaza 23.920 de lei brut, vicepresedintii Camerei Deputatilor - 22.256 de lei, secretarii si chestorii Camerei Deputatilor - 21.840 de lei, liderii grupurilor parlamentare Camerei Deputatilor - 20.800 de lei, presedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor - 20.176 de lei, vicepresedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor - 19.552 de lei, secretarii comisiilor permanente Camerei Deputatilor - 19.136 de lei, mai scrie ziare.com.

Un parlamentar mai primeste o suma forfetara pentru cabinetele parlamentare si activitatea parlamentara din circumscriptiile electorale care inseamna 25.000 de lei, dintre care jumatate sunt decontabili, jumatate sunt luati pe declaratie pe proprie raspundere. La aceasta suma mai sunt adaugati 1.400 de lei, transport in circumscriptia electorala si o diurna in jurul a 200 de lei.

Parlamentarii mai primesc telefon, tableta, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atat la clasa 1, cat si la vagon de dormit, cat si o calatorie dus intors catre circumscriptia electorala cu avionul.