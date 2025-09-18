Cu toate acestea, un nou studiu sugerează că a fi mai încrezător ar putea avea, de fapt, beneficii importante pentru sănătate și longevitate.

Această trăsătură de personalitate ar putea fi cheia unei vieți mai lungi

Un nou studiu publicat de Asociația Americană de Psihologie a constatat că persoanele cu niveluri ridicate de încredere, atât în alte persoane, cât și în instituții, au niveluri mai mari de bunăstare, comparativ cu cei care sunt mai sceptici.

Acest lucru este deosebit de important, susțin autorii studiului. Bunăstarea nu este doar un indicator al calității vieții, ci și un predictor al sănătății și longevității.

Cei care simt că se pot baza pe ceilalți tind să experimenteze un nivel mai scăzut de stres. Au o reglare emoțională mai bună și un sentiment mai puternic de siguranță în lume. Toți acești factori contribuie nu doar la bunăstarea mentală, ci și la sănătatea fizică.

Pe de altă parte, absența încrederii îi face pe oameni mai predispuși la singurătate, hipervigilență sau anxietate. Iar în timp, stresul cronic activează în mod constant răspunsul de apărare al organismului. Studiile au arătat legături clare între stresul cronic și inflamație, boli cardiovasculare, imunitate scăzută și chiar declin cognitiv.

Încrederea în ceilalți poate oferi, însă, un efect protector și poate reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului. Așadar, încrederea nu este doar o emoție plăcută, ci o resursă psihologică puternică.

Atunci când este cultivată pe termen lung, ea contribuie la reziliența emoțională și la longevitatea fizică, scrie Ca Tine.ro