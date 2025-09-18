Piperul negru poate ajuta oamenii să renunțe la fumat și se poate folosi în tratamentele pentru această adicție. Poate fi consumat zilnic, însă un consum prea mare poate provoca dureri și arsuri la stomac. În plus, poate cauza senzație de arsură dacă intră în ochi., scrie Medicool.ro

Poate reduce tensiunea arterială

Piperina poate scădea tensiunea arterială. În plus, administrarea orală a piperinei poate controla creșterea tensiunii arteriale. Piperina îmbunătățește biodisponibilitatea curcuminei, un compus important găsit în turmeric.

Poate îmbunătăți sănătatea digestivă

Piperul negru stimulează sucurile și enzimele digestive. Acesta ar putea spori capacitatea corpului de a descompune și digera alimentele. Are un efect pozitiv și asupra enzimelor pancreatice, de aceea poate aduce beneficii întregului proces digestiv. În plus, poate ajuta la eliberarea gazelor stomacale.

Poate încuraja pierderea în greutate

Piperina poate opri formarea celulelor adipoase, fiind printre beneficiile consumului de piper negru. De asemenea, ar putea oferi o alternativă la tratamentele pentru problemele legate de acumularea grăsimilor. Caracteristica piperului negru de a inhiba formarea celulelor adipoase declanșează o reacție care poate ține sub control formarea grăsimii la diferite niveluri biologice.

Poate avea efecte antiinflamatoare

Piperina ar putea ajuta la ameliorarea inflamației, potrivit Medical News Today. Proprietățile antiinflamatoare ale piperinei pot contribui la protejarea leziunilor țesutului renal asociate cu ischemia și reperfuzia. Ischemia și reperfuzia se referă la afectarea țesutului care apare atunci când o parte a corpului nu primește suficient oxigen. Suplimentele alimentare cu piperină pot susține scăderea inflamației cronice în cazul persoanelor cu sindrom metabolic.

Poate îmbunătăți sănătatea creierului

Printre beneficiile consumului de piper negru se numără efectele semnificative asupra sănătății creierului. Piperina din piper inhibă o enzimă care descompune serotonina, neurotransmițătorul calmant. Această enzimă degradează funcționarea unui alt hormon numit melatonină, care reglează ciclul somn/veghe.

Poate ajuta în tratarea diabetului

Antioxidanții prezenți în piperul negru ar putea ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Aceștia ar putea ajuta pentru a regla hiperglicemia și ajuta în tratamentul diabetului. Uleiul de piper negru poate inhiba cele două enzime care descompun amidonul în glucoză și agravează simptomele diabetului. Însă, ingerarea piperului negru poate întârzia absorbția glucozei.

Poate ameliora răceala și tusea

Printre beneficiile consumului de piper negru se numără stimularea circulației și fluxului de mucus. Dacă îl combini cu miere, efectul se intensifică, deoarece mierea acționează ca un antitusiv natural. Piperul negru poate curăța tractul respirator și poate ameliora alte afecțiuni respiratorii, csrie aceeași sursă.