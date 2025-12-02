Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor a transmis că cele două victime care au fost transportate la spital au răni ușoare și medii.

”Pompierii bihoreni și polițiștii Secției nr.7 de Poliție Rurală Tileagd au intervenit, de dimineață, într-un accident rutier grav, semnalat la ora 7:37, prin SNAU 112, apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor. În momentul alertării, s-a raportat existența a două persoane încarcerate, ambele conștiente”, arată ISU Bihor.

La fața locului au fost mobilizate Stația de Pompieri Aleșd, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, echipajul de prim ajutor, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea cu medic de urgență.

La sosirea echipajelor, au fost identificate trei persoane implicate în accident. Două dintre acestea erau conștiente, iar a treia se afla în stop cardio-respirator, cadrele medicale începând imediat manevrele de resuscitare.

Echipajele au extras victimele din autoturismele avariate și le-au acordat îngrijirile medicale de urgență pentru stabilizarea acestora în vederea transportului la unități medicale.

”Din nefericire, persoana aflată în stop cardio-respirator, o femeie de 59 de ani, a fost declarată decedată. Celelalte două victime au fost transportate la spital cu răni ușoare și medii”, a precizat Alina Butaci, din partea ISU Bihor.