Un accident rutier grav a avut loc în zorii zilei de marți, 2 decembrie, în Capitală, la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Șoseaua Iancului. Brigada Rutieră a fost alertată în jurul orei 01:50, prin apelul de urgență 112.

Din primele cercetări, s-a stabilit că un șofer de 18 ani, aflat la volanul unui autovehicul care se deplasa pe Șoseaua Mihai Bravu (dinspre Piața Obor către Șoseaua Pantelimon), a intrat în coliziune cu un moped care circula din sens opus.

În urma impactului, bărbatul de 45 de ani care conducea mopedul a fost rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală o situație îngrijorătoare în cazul conducătorului mopedului: rezultatul a indicat o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul autovehiculului a înregistrat un rezultat negativ. Din cauza alcoolemiei ridicate, bărbatul de 45 de ani a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru prelevarea de probe biologice. Măsurile legale vor fi dispuse de polițiști în funcție de rezultatele analizelor toxicologice.

Polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și condițiile care au dus la producerea acestui accident.