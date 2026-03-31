La fața locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care două de terapie intensivă mobilă, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a transmis că în cele două mașini se aflau trei persoane care au fost găsite încarcerate, două dintre ele în stare de inconștiență.

Victimele, două femei și un bărbat, au fost extrase de către pompieri. Una dintre femei, de aproximativ 40 de ani, se află în stop cardio-respirator, astfel i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Celelalte două victime sunt semiconștiente, în stare gravă.

Traficul rutier a fost blocat timp de zeci de minute pe DJ107 R, între Făget și Sălicea, în urma producerii accidentului rutier.