În momentul în care echipajele de salvare au ajuns la locul accidentului, au constatat că una dintre persoanele aflate în autoturism reuşise să iasă din maşina grav avariată, o altă persoană era încarcerată, iar cei doi pasageri aflaţi pe bancheta din spate erau blocaţi.

„În incidentul rutier au fost implicate 4 persoane. Este vorba despre 2 persoane de sex masculin şi 2 persoane de sex feminin. Cele 3 persoane încarcerate au fost extrase de către echipajele noastre de intervenţie şi sunt conştiente, cooperante. Toate cele 4 victime au fost preluate de către echipajele medicale şi urmează să fie transportate la spitalele din Târgu Cărbuneşti şi Târgu Jiu”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.

În acest caz, oamenii legi au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.