Martorii au povestit că zgomotul coliziunii a fost puternic, iar imaginile surprinse la fața locului arată mașinile complet avariate. Traficul în zonă a fost blocat minute bune, iar circulația s-a desfășurat cu mare dificultate și după intervenția echipajelor de urgență.

O intersecție sufocată de șantiere și lucrări

Zona Podului Cotroceni este una dintre cele mai aglomerate din Capitală, iar în ultimele luni traficul a devenit un adevărat coșmar pentru șoferi. În intersecția unde s-a produs accidentul se desfășoară lucrări la conductele de termoficare, la rețeaua de gaze și la infrastructura de transport public.

Asfaltul este spart în mai multe puncte, iar benzile de circulație sunt îngustate din cauza șantierelor. Situația, spun șoferii, transformă fiecare deplasare într-un test de răbdare și atenție.

Un oraș transformat într-un șantier continuu

Accidentul de pe Podul Cotroceni evidențiază din nou starea critică a traficului bucureștean. În tot orașul se lucrează simultan la diverse proiecte: conducte de termoficare, linii de tramvai, reparații la carosabil sau intervenții de urgență apărute peste noapte.

Multe dintre aceste șantiere sunt anunțate, însă la fel de multe apar brusc, în urma unor avarii neașteptate. Rezultatul – blocaje interminabile și un oraș care pare prins într-un labirint de semafoare, devieri și gropi.

Pentru conducătorii auto, Capitala a devenit o adevărată cursă cu obstacole, unde un drum de câțiva kilometri poate dura și de cinci ori mai mult decât în mod normal.

Ancheta poliției este în desfășurare

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Primele informații indică faptul că viteza și neacordarea de prioritate ar putea fi printre factorii principali.

Echipajele de intervenție au acționat rapid la fața locului, iar traficul a fost reluat treptat după ridicarea autoturismului răsturnat. Din fericire, nu au fost raportate victime cu răni grave, însă pagubele materiale sunt semnificative.