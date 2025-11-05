Conform grupului Info Trafic București și Ilfov, a avut loc un accident grav, soldat cu un deces, în Sectorul 6 al Capitalei, la intersecția dintre Bd. Iuliu Maniu și Str. Apusului.

Concret, un TIR care a trecut pe verde a lovit un pieton care traversa neregulamentar, pe culoarea roșie a semaforului. În acest moment, victima decedată încă se află sub TIR.

Este vorba despre o persoană a străzii, care este tot timpul sub influența băuturilor alcoolice, fiind cunoscut de toată lumea din zonă, conform martor.

S-au deplasat de urgență la fața locului o Unitate de Terapie Intensiva Mobilă (UTIM) SMURD, descarcerarea și agenți din cadrul Brigăzii Rutiere.

Medicii nu au mai putut face nimic și au declarat decesul persoanei.

Societatea de Transport București (STB) a anunțat la ora 20:25 că liniile 61, 62, 63, 136, 137 și 138 sunt blocate în zona Bd. Iuliu Maniu/ Str. Apusului, pe senul de mers spre Cartier Militari, respectiv Complex Apusului. Liniile funcționează normal de la ora 21:10.

„La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc pe bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bd. Iuliu Maniu dinspre str. Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor.

În urma accidentului de circulație a rezultat decesul pietonului.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ.

Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație.

Circulația rutieră se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor până la finalizarea activității de cercetare la fața locului.”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.