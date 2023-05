Controlul presei și îngrădirea libertății de exprimare sunt primele măsuri luate atunci când se instituie vreun regim totalitar, bunicii noștri au văzut asta atunci când au venit comuniștii la putere, părinții noștri au trăit sub Ceaușescu fără libertate de exprimare, iar noi, după vreo 15 ani post '89, ani în care am avut presă liberă, am asistat la abuzarea teribilă a acesteia începând cu primul mandat al lui unui Băsescu, ce-a comandat, sfătuit fiind de alde Soros, instituirea Statului Paralel. Un editorial scris de Cozmin Gușă.