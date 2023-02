Accident grav în Capitală. O ambulanță s-a răsturnat în centrul Capitalei sâmbătă, în jurul orei 11.30, potrivit Realitatea PLUS.

Accidentul a fost provocat, la intersecția de la Budapesta, de o mașină care a intrat puternic în ambulanță.

Potrivit primelor informații, o ambulanță SABIF s-a răsturnat în intersecția de la Budapesta, a bulevardelor Dimitrie Cantemir și Mărășești. În salvare se afla o pacientă rănită tot într-un accident rutier. Este vorba despre o tânără, care era transportată de la un spital la altul. Aceasta este în afara oricărui pericol, potrivit Realitatea PLUS.

Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, aflată la fața locului, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că „ambulanta se afla in misiune, pacienta de 17 ani de la Bagdasar, trebuia sa fie consultata pentru o investigatie facială. E una din ambulantele din lotul nou. Bine că oamenii sunt măcar intregi”.

Potrivit Realitatea PLUS, mașina care a provocat accidentul nu a dat prioritate și a intrat in plin in ambulanță, care s-a răsturnat.

La fața locului au loc verificările pollițiștilor pentru a se stabili în ce circumstanța a avut loc accidentul.