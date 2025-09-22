Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin a transmis că victimele, dintre care una se afla în ambulanță, au fost transportate la spital pentru îngrijri medicale suplimentare.

Potrivit resprezentanților instituției, ambulanța implicată în accident aparține Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Caraș-Severin și se afla în misiune.

”În urma evenimentului au rezultat două victime, ambele de sex masculin, în vârstă de 57, respectiv 58 de ani, conștiente și cu politraumatisme. Acestea au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare: pacientul din ambulanța SAJ a fost preluat și transportat de echipajul SMURD, iar pasagerul din autoturism a fost preluat și transportat de echipajul SAJ”, a precizat sursa citată.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Caransebeș, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj al SAJ Caraș-Severin.

Pompierii militari au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul accidentului.