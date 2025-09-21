În urma evaluării medicale, una dintre cele două persoane aflate în vehicul a fost transportată la spital pentru îngrijiri.

„Avea peste 150 km/h. L-am văzut dând ture pe aici toată ziua”, a declarat un localnic, citat de BZI.

Accidentul a avut loc într-o zonă frecventată de localnici, iar impactul a fost puternic. Mașina s-a răsturnat, provocând panică printre cei aflați în apropiere. Din fericire, nu au fost implicate alte vehicule.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului și dacă șoferul se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe.