”Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, au intrat în vigoare noi reglementări care facilitează accesul populației la vaccinarea împotriva infecției cu virusul papiloma uman (HPV), principala cauză a cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate”, au transmis reprezentanții instituției, într-o postare pe Facebook.

Potrivit noilor prevederi:

• persoanele asigurate de ambele sexe, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, beneficiază de compensare 100% pentru vaccinul HPV;

• femeile asigurate cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani beneficiază de compensare 50% pentru același vaccin.

Vaccinul se eliberează în farmacii, pe baza unei prescripții medicale acordate de medicii specialiști aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Administrarea vaccinului este realizată de către medicii specialiști în domeniul: medicină de familie, epidemiologie, boli infecțioase, pediatrie și alți medici din alte specialități care dețin un atestat de vaccinologie, denumiți generic medici vaccinatori.

Astfel, procesul de vaccinare se desfășoară în trei pași:

• consult medical și obținerea rețetei (100% sau 50%, după caz);

• eliberarea vaccinului HPV dintr-o farmacie;

• administrarea vaccinului în cabinetul unui medic vaccinator.

”Prin extinderea accesului la vaccin, Ministerul Sănătății continuă demersurile de protejare a sănătății publice și de reducere a incidenței cancerelor asociate infecției cu HPV.

Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul său ferm pentru promovarea prevenției și pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale esențiale pentru toți cetățenii”, afirmă instituția.