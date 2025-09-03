„Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Știm cu toții cât de dramatic poate fi impactul unui AVC: viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit.

De aceea, una dintre prioritățile mele și ale echipei Ministerului Sănătății este să creștem accesul pacienților la tratamente rapide și eficiente: tromboliză, trombectomie și alte intervenții salvatoare. Astăzi, facem înca un pas concret înainte”, a scris Alexandru Rogobete,într-o postare pe Facebook.

Șeful de la Sănătate a ținut să precizeze faptul că ”am extins rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC, prin includerea altor patru centre medicale importante:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București”.

Potrivit oficialului, ”această extindere a programului de acțiuni prioritare (AP-AVC) înseamnă șanse reale de viață pentru mii de pacienți care, până ieri, nu aveau acces rapid la tratamente moderne”.

”Ministerul Sănătății susține financiar aceste intervenții prin Programul Acțiuni Prioritare – AVC (AP-AVC). În 2025, bugetul alocat crește la 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023. Este o creștere substanțială, care arată clar că investim mai mult în viața și siguranța pacienților.

Cred cu tărie că nu există investiție mai valoroasă decât aceea care salvează vieți. Astăzi, România face un pas înainte: mai multe spitale, mai multe șanse, mai multă încredere pentru pacienți și familiile lor. Continuăm împreună această luptă pentru sănătate și demnitate”, a conchis ministrul Rogobete.