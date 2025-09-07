Sfidarea vine în ziua în care zeci de mii de profesori vor veni în capitală să protesteze. În paralel, ministrul David ignoră protestul și spune că îi așteaptă mâine la școală pe elevi și părinți.

Nicușor Dan a declarat joi seara, la un post TV, că nu știe să existe vreo grevă și că luni, 8 septembrie, împreună cu soția și cei doi copii, va merge la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Cadrele didactice din școala la care învață fiica președintelui Nicușor Dan au anunțat că vor intra în grevă, dar că nu vor întoarce spatele elevilor care decid să se prezinte la unitatea de învățământ, în prima zi a anului.

Ce a transmis Nicușor Dan despre începerea anului școlar

Protestul cadrelor didactice a fost anunțat în urmă cu mai mult timp, însă Nicușor Dan nu le-a transmis niciun mesaj. Totuși, a abordat problema în cadrul unui interviu pe care l-a oferit joi seara, 4 septembrie 2025.

Președintele României a precizat că știe despre grevă, dar în calitate de părinte nu a primit nicio informare legată de școala la care învață fiica sa. Așadar, acesta va merge alături de familie pentru a-și conduce fetița la festivitatea de deschidere a anului școlar.

„Știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment, pe rețeaua de părinții, nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, s-o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo. Soția este (n.r. în grupul de părinți), dar eu n-am fost niciodată. Eram primar și aveam niște probleme foarte mari la primărie. Îmi aduc aminte atunci și cineva m-a propus să fiu in comitetul de părinți și am zis că… mulțumesc”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu

