A murit cel mai bogat constănțean. Suferea de coronavirus

Cel mai bogat om constănțean, Corneliu Idu, a murit în această dimineață, la vârsta de 71 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu Covid-19.

Corneliu Idu deținea mai multe afaceri, printre care și SC Idu Shipping and Services SRL. Acesta era patronul arenelor de tenis IDU din stațiunea Mamaia unde s-a pregătit și Simona Halep.

Companiile aflate în portofoliu lui Corneliu Idu sunt, pe lângă Idu Shipping and Services SRL Constanţa, și Octogon Shipping and Services SRL Constanţa-acţionar unic, Octogon Gas and Logistics SRL Constanţa-acţionar unic, Coremar S.A. Constanta-acţionar, Boraz Holding AG. Zurich/Elvetia-acţionar unic, Comvex S.A.Constanţa-acţionar majoritar, Tenis Club Idu SRL Mamaia-acţionar unic.