Trafic suspendat pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative recomandă autoritățile

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse a fost suspendată joi dimineață, începând cu ora 09:00, pentru toate categoriile de autovehicule, ca urmare a unor lucrări de construcție și montaj desfășurate pe partea bulgară a podului.

Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de tipul vehiculelor. Astfel, traficul autoturismelor va fi reluat în aceeași zi, la ora 21:00, în timp ce autovehiculele de mare tonaj vor putea traversa podul din nou abia vineri, 5 iunie, după ora 09:00.

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Livia Filimon, a precizat că traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse a fost complet oprit la ora stabilită, iar echipaje ale Poliției de Frontieră și ale Poliției Rutiere se află în zonă pentru a informa și îndruma șoferii.

Conducătorii auto care aleg să aștepte reluarea circulației sunt direcționați către parcările din apropierea punctului de frontieră, în timp ce cei care doresc să își continue deplasarea sunt îndrumați către alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

Măsura a fost anunțată anterior de autoritățile bulgare prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu. Lucrările au început oficial pe 4 iunie, la ora 09:00, și sunt programate să se desfășoare până pe 5 iunie, la aceeași oră. Pe durata intervențiilor, circulația va fi restricționată în funcție de categoria vehiculelor și de etapele lucrărilor.

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Pentru a evita aglomerația și timpii mari de așteptare, autoritățile recomandă utilizarea unor rute alternative prin punctele de frontieră de la Calafat și Bechet (județul Dolj), Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman), Călărași, precum și prin punctele din județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp călătoriile și să urmărească informațiile actualizate privind starea traficului în zona de frontieră.