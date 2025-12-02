Anunțul morții lui Pleșca a fost făcut în această seară de către Ștefan Zaharescu și Gabi Pipai Andrieș, nume cunoscute din industria muzicală, pe paginile de Facebook.

Trupele Partizan și Timpuri Noi nu au venit încă cu confirmarea acestei vești.

Cine a fost Adrian Pleșca „Artan”

Adrian Pleșca, cunoscut și sub porecla „Artan”, a fost un cântăreț român născut pe 31 martie 1961 în București. El a studiat muzica încă din copilărie, învățând vioara, pianul și contrabasul. A fondat în 1982 trupa Timpuri Noi împreună cu prietenul său Răzvan Moldovan și a devenit cunoscut în special pentru activitatea sa în această trupă, dar și în trupa Partizan pe care a înființat-o ulterior.

A cântat în Corul Radio și a avut o carieră muzicală apreciată cu muzică rock și piese cu mesaj, activând în principal în anii 80, 90 și în deceniile următoare. Pleșca a fost o figură importantă a rockului românesc, renumit pentru contribuțiile sale la scena muzicală și pentru faptul că a cântat uneori mesaje critice față de regimul comunist. Porecla „Artan” i-a fost dată în copilărie și a devenit astfel cunoscut în lumea muzicală.

Pe lângă cariera muzicală, el a avut și experiențe ca prezentator TV și a continuat să fie activ în industria muzicală și în anii 2010 și 2020, revenind periodic la formațiile sale. El a rămas o personalitate notabilă în cultura muzicală românească, cu o influență asupra muzicii rock locale.

Implicat recent într-o controversă

Pleșca a intrat în atenția publică recent, după ce a fost acuzat că a încercat să sărute o tânără fără acordul ei la un eveniment public într-un club din zona Piața Muncii din București pe 20 octombrie.

După acest moment, Pleșca a revenit cu un mesaj pe Facebook în care și-a prezentat scuzele victimelor.