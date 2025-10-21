Pelerinii sunt așteptați, în perioada 19 - 29 octombrie, să se închine la moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei. Pelerinajul este organziat la Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, unde va fi adusă și racla cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit.

Pelerinajul tradițional din București, închinat Sf. Dimitrie cel Nou începe cu patru zile de închinare către moaștele unor mari sfinți vindecători și făcători de minuni. Câteva mii de pelerini sunt așteptate, în perioada 19 – 22 octombrie 2025, să se închine la moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, aleSfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarieșiale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, care vor fi scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvorul acesteia în fiecare dintre aceste zile, în intervalul orar 7.00-00.00, scrie Libertatea pentru Femei.

Toate aceste sfinte moaște vor fi aduse în pridvorul Catedralei Patriarhale, în perioada 19-22 octombrie 2025, iar Patriarhia recomandă în special familiilor cu copii mici să vină să se închine în primele patru zile pentru a evita aglomerația din zilele finale ale hramului.

Când are loc precesiunea Calea Sfinților

Ca în fiecare an, Patriarhia va organiza o procesiune emoționantă, numită Calea Sfinților, care se va desfășura joi, pe data de 23 octombrie 2025, începând cu ora 12.00. Procesiunea Calea Sfinților va aduce mai aproape de pelerini moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după cum urmează:

Prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul. Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);

A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, pe traseul: Str. Bibescu Vodă – baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

La ora 12.45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, va avea loc întâmpinarea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a raclelor cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. După rostirea cuvântului de binecuvântare de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, raclele cu Sfintele Moaște vor fi depuse spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.