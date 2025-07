Precedentul record data din 17 iunie 2017, când s-a înregistrat o temperatură de 44,9 grade Celsius la Alcacer do Sal (sud-vest), a precizat Institutul portughez pentru mare și atmosferă (IPMA), adăugând, în cadrul unui raport, că 37% dintre stațiile sale meteo au înregistrat duminică temperaturi de peste 40 de grade Celsius.



Afectată de canicula care s-a abătut asupra Europei, Portugalia a cunoscut în acest weekend temperaturi "foarte ridicate", iar "anumite stații au depășit precedentele valori maxime istorice".



Mai multe regiuni, printre care și regiunea Lisabona, au fost plasate duminică și luni sub alertă roșie din cauza valului de caniculă, însă marți, țările iberice au început să se bucure de o mică ameliorare, scrie Agerpres.



Cele opt districte din interiorul țării rămân cu toate acestea sub alertă roșie, prezentând un risc maximal de incendii forestiere în numeroase municipalități, mai ales în zonele împădurite din centru și nord.



Cu toate acestea, niciun incendiu major nu a fost semnalat de autorități marți la prânz.

Europa se topește sub cupola de foc. Valul de căldură este noua realitate climatică, avertizează experții: Incendii și morți inutile și, în mare măsură, evitabile