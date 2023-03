1. Varicela : Una dintre cele mai contagioase boli ale copilăriei, cauzată de virusul varicelor-zosterian. Este cunoscută popular și sub denumirea de vărsat de vânt și afectează în principal copiii, dar nici adulții nu sunt scutiți. Instalarea virusului care produce varicela are semne ușor de recunoscut: febra mare și după puseul de temperatură apare și erupția. Totuși, există cazuri când starea bolnavului este bună înainte să iasă bubițele, apariția febrei nefiind obligatorie.

Primele simptome ale bolii sunt de obicei usoare la copii, dar pot fi severe in cazul adultilor.

Dupa 1-2 zile apare eruptia cutanata, care este simptomul clasic al varicelei. Initial sub forma de pete rosii (macule), eruptia se transforma in blistere pline cu lichid clar sau tulbure, care produc mancarime si care, in cele din urma, se transforma in cruste. Eruptia poate aparea mai intai pe fata si piept si apoi se raspandeste pe restul corpului, inclusiv in interiorul gurii, la nivelul pleoapelor, scalpului si zonei genitale.

Timp de 5-7 zile, zilnic apar noi pete rosii care evolueaza catre vezicule si apoi cruste. Dureaza aproximativ 1 saptamana ca toate veziculele sa se sparga si sa formeze cruste.

