Așa cum și-a obisnuit deja urmăritorii, medicul Adina Albert a revenit pe contul său de socializare cu o nouă recomandare medicală. De data aceasta specialistul a vorbit despre lucrurile la care trebuie să renunțăm dacă vrem să trăim mai mult cu zece ani.

Printre acestea se numără fumatul, dar și vapingul, conform specialistului în medicină. De asemenea, alimentația joacă un rol important, renunțatul la alcool, sportul ca o rutină practicată de minimum trei ori pe săptămână și somnul de calitate se află, de asemenea, printre chestiunile esențiale ale unei vieți sănătoase. Iată ce spune doctorul!

"5 chestiuni pe care trebuie să le faceți dacă vreți să trăiți cu zece ani mai mult și zece ani activi, nu zece ani plini de boli cronice și cu o listă întreagă de 20 de medicamente d eluat în fiecare zi.

1. Renunțați la fumat în aceatsă secundă, și vaping-ul este tot fumat, ceea ce vă ține hooked, ceea ce vă ține dependența este nicotina. Nicotina are și ea această valoare de drog. Nicotina, într-adevăr, întreține această dependență. Exită mai multe mijloace prin care vă puteți lăsa de ea. Vreți să trăiți, lăsați țigara cât mai repede posibil!

2. Faceți sport. Indiferent câte kilograme aveți, practicați sportul de 3 ori pe săptămână! Este adevărat că sportul la o persoană care are o greutate normală nu solicită articulațiile atât de mult, versus o persoană corpolentă, care are 20 de kg în plus, la care articulațiile sunt extrem de solicitate. Ideal ar fi să slăbiți prin dietă alimentară cu aport hipocaloric zilnic și ulterior să începeți să practicați sportul sau să intensificați, să creșteți numărul de sesiuni de sport pe săptămână. Sport înseamnă și dacă mergi o stație de tramvai pe jos. Sport este și dacă mergi la cumpărături, la piață și o oră întreagă te învârți în piață. Lăsați mașina în weekenduri și mergeți pe jos în parc. Mișcare, mișcare, indiferent cum este afară, mișcarea este extraordinar de importantă. Ați mâncat o masă de prânz copioasă, nu vă duceți să vă culcați, mai întâi jumătate de oră de mișcare, dacă vreți să aveți un organism sănătos.

3. Nu dormiți suficient. Studiile arată că dacă nu dormiți minimum șapte ore pe noapte, organismul suferă cronic. Nu numai că aveți stresul de zi cu zi care se acumulează, mai aveți și stresul organismului că nu este odihnit, că oboseala de ieri se suprapune peste oboseala de azi. Trebuie să dormiți, trebuie să vă odihniți. dacă nu puteți dormi noaptea 7 ore, găsiți-vă în timpul zilei o jumătate de oră- o oră răgaz ca să puteți trage un pui de somn. Astfel încât la final de zi să dormiți 7 ore în 24 de ore.

4. Alcoolul. Un pahar de vin sâmbăta și unul duminica este mai rău decât un pahar de vin în fiecare zi. Ideea este că în momentul în care sunteți băutori ocazionali și beți doar în weekend, organismul nu este pregătit pentru această toxină. Bagajul enzimatic să neutralizeze această toxina, alcoolul, nu este sufivient de dezvoltat și sunteți afectați de băutura de weekend. Dacă sunteți, totuși, consumatori ai unui pahar de vin în fiecare zi, deja, tot sistemul enzimatuc este dezvoltat și vă apărați împotriva acestei toxine. Pe măsură ce trece timpul, acest bagaj enzimatic are de suferit, nu mai e la cote maxime, se defectează pe ici pe colo, ruginește și nu vă mai protejează în aceeași manieră ca la început, între timp ați devenit și dependenți de alcool. Deci mai bine puneți punct acum și nu mai consumați deloc, decât când dați noroc, luați o gură și cu asta basta.

5. Hadeți să ne uităm la ce mâncăm, nu putem să băgăm în noi toqate prostiile în cantități infinite, nelimitate, și să avem 20, 30, 40 de kilograme în plus, pe care le cărăm zilnic după noi. Trebuie să avem grijă ce mâncăm, suntem ceea ce mâncăm. E foarte important să știm să mâncăm corect și să ne păstrăm masa corporală în limitele normalului," a conchis medicul Adina Alberts.