Deși schimbarea de energie poate fi subtilă la început, ar trebui să simțim că accesăm energii diferite față de cele de până acum. Este posibil să simțim un sens al progresului sau să începem să ne deschidem către noi posibilități din jurul nostru.

În momentul acestei Luni Noi, niciuna dintre planetele majore nu se va afla în retrogradare, ceea ce va ajuta fluxul energetic și ne va inspira să acționăm.

Lunile Noi sunt întotdeauna portaluri către noi începuturi, iar se pare că Universul ne trimite valuri de susținere în timp ce pășim în această nouă etapă a anului.

Luna Nouă în Taur

Deși intrarea noastră în nou va fi lentă și constantă sub semnul Taurului, avem ocazia să ne concentrăm asupra a ceea ce ne hrănește și ne susține pe termen lung. Este posibil să simțim dorința de a prinde rădăcini sau să ne gândim la cum putem crea stabilitate în viitorul apropiat. Ne putem trezi gândindu-ne la planuri pe termen lung sau la moduri în care putem să ne umplem cupa în continuare.

Taurul este semnul hrănirii, dar și al longevității. El vrea să ne concentrăm pe adâncirea rădăcinilor și pe a profita din plin de locul în care ne aflăm. Ne îndeamnă să udăm iarba de sub picioarele noastre, înțelegând că ceea ce îngrijim și hrănim va înflori în cele din urmă.

Avem sprijin din partea energiei pământene a Taurului pentru a încetini ritmul, a ne organiza și a ne concentra atenția asupra a ceea ce ne dorim – nu asupra a ceea ce nu vrem. Cu cât dăm mai multă energie lucrurilor care ne apasă, cu atât mai apăsați ne vom simți.

Această Lună Nouă ne încurajează, pe cât posibil, să ne concentrăm atenția pe rezultatul dorit, nu pe problemele pe care le navigăm. Deși e mai ușor de spus decât de făcut, energiile Lunii Noi ne vor sprijini în acest sens.

Folosește Luna Nouă ca pe un memento de a fi conștient de felul în care vorbești despre tine, despre evenimente și despre ceilalți. Încearcă să-ți conturezi perspectiva în funcție de ceea ce vrei să vezi, să simți și să trăiești, nu de ceea ce nu vrei. Fii blând cu tine și vorbește-ți cu bunătate – așa începe adevărata hrănire a sufletului!

Luna Nouă în Taur și Venus

Venus, guvernatoarea naturală a Taurului, încă se recuperează după retrogradarea sa de la începutul lunii, dar acum că se mișcă din nou direct, poate trezi inspirație în noi sub influența Lunii Noi. Venus este planeta iubirii și a relațiilor, dar și a banilor. Chestiunile financiare pot fi pe agenda noastră sub această Lună în Taur, și am putea realiza că anumite obiceiuri nu mai sunt sustenabile.

Există o anumită volatilitate asociată acestei Luni Noi care ar putea declanșa instabilitate în piețele financiare mondiale – poate că acesta este impactul pe care îl vom simți, scriu astrologii Sfatul Părinților. Dar dacă ai tot intenționat să-ți pui finanțele în ordine și să-ți faci un nou buget, această Lună Nouă este momentul ideal.

Taurul are o energie foarte ancorată și stabilă și ne va susține să adoptăm o abordare responsabilă în ceea ce privește finanțele și resursele noastre. Este, de asemenea, un moment bun să ne întrebăm care este relația noastră cu cheltuielile și bunurile materiale.

Societatea aproape că ne condiționează să ne atașăm valoarea personală de ceea ce deținem sau de cât câștigăm, așa că e nevoie de un efort conștient pentru a ieși din această programare și a recunoaște un adevăr mai profund.

Dacă simți că vrei să explorezi această temă, Luna Nouă în Taur oferă un cadru energetic bun pentru a începe.

Luna Nouă în Taur și cuadratura Marte-Pluto

Deși noile începuturi și hrănirea sufletului sunt temele principale ale acestei Luni Noi, există o energie volatilă provenind de la Marte și Pluto, care activează o cuadratură în T cu Luna. Deși careurile în T pot fi provocatoare, după energia lentă din lunile trecute, ar putea fi exact impulsul de care avem nevoie pentru a crea mișcare și a face schimbările dorite.

Cuadraturile în T indică o creștere a tensiunii care explodează și ne obligă să acționăm. Este posibil să fim nevoiți să luăm decizii rapide sub această Lună Nouă, dar pare că ne vor împinge într-o direcție pozitivă – mai ales dacă revenim la ideea de a crea hrănire în lumea noastră interioară și exterioară.

La scară globală, semnătura Marte-Pluto se manifestă prin proteste, furie și uneori chiar violență. Pluto simbolizează liderii lumii, iar ciocnirea sa cu Marte poate indica neliniște față de guverne sau autorități. Deși putem vedea aceste manifestări în lume, revenirea la ideea de hrănire ne poate ajuta să rămânem în puterea noastră. Ne putem concentra pe propria hrănire sau, dacă avem capacitatea, pe hrănirea celor din jur.

În cele din urmă, tensiunea dintre Marte și Pluto ar trebui să ne arate unde este nevoie de mai multă pace sau atenție. Sperăm ca orice neliniște care apare să ducă în cele din urmă la o schimbare pozitivă.

Luna Nouă în Taur construiește elan

Noile începuturi sunt aici, sub Luna Nouă în Taur. Deși ni se cere să ne mișcăm cu blândețe și să ne concentrăm pe hrănire, există forțe în spatele acestei Luni Noi care ne vor ajuta să construim elan și să ieșim din stagnare.

Sub influența Lunii Noi în Taur, ne putem întreba ce semințe plantăm pentru viitor. Ne putem aduce atenția asupra a ceea ce dorim să creștem și să cultivăm în viața noastră – nu asupra a ceea ce nu vrem.

