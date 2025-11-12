Vorbim despre o decizie care va fi oferită din partea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 luna a ceasta, pe 24 noiembrie, cu privire la primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

La termenul care a fost judecat marți a participat Călin Georgescu, iar pe data de 24 vom afla concret dacă judecătorii vor decide să retrimită înapoi pe masa procurorilor, la Parchet.

Culmea este că pe 24 noiembrie se împlinește un an de când Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale cu un număr covârșitor de voturi, dând peste cap și, de asemenea, având un impact puternic asupra clasei politice.