Medicii de la SJU Craiova se confruntă cu un val de pacienți infectați cu Sars-CoV-2 care au nevoie urgentă de un loc la terapie intensivă.

În acest moment nu mai este niciun loc la ATI, iar 25 de bolnaviașteaptă în izolatorul Unității de primiri urgențe. Ambulanțele continuă să aducă pacienți.

Pentru că oamenii au nevoie de ventilație, conducerea spitalului a fost nevoită să redeschidă vechea Unitate de Primiri Urgențe (UPU) pentru a face loc altor pacienți.

Managerul unității medicale, Laurențiu Ivanovici, spune că spitalul este copleșit în valul patru față de valul trei, când numărul maxim de pacienți în așteptare a fost de 12.

„A trebuit să luăm rapid o decizie și anume să redeschidem rapid Unitatea de Primiri Urgențe, sectorul vechi, care a fost reabilitat recent, am făcut recepția efectiv aseară, am reușit să deschidem acolo sectorul si să mutăm o parte din pacienții în stare gravă. În cursul dimineții am reușit să transferăm trei pacienți, iar doi pacienți au murit. Practic nu am putut muta decât 8 pacienți, peste acest număr instalația de oxigen nu ar mai fi putut face față. Instalațiile noastre de oxigen funcționează la capacitate maximă” a declarat Laurențiu Ivanovici.

Luni dimineața la Spitalul Județean de Urgență Craiova erau 52 de pacienți cu COVID-19 în stare gravă. Doi dintre ei sunt copii cu vârsta până în 2 ani.