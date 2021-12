"Transportul aerian a fost cel mai afectat în această perioadă de criză. De aceea, astăzi vom aproba cadrul pentru sprijinul financiar pentru 12 aeroporturi regionale, ce va consta în alocarea a 84 de milioane de lei. Sunt fonduri care vor sprijini aeroporturile din Cluj, Iaşi, Sibiu, Craiova, Bacău, Suceava, Arad, Maramureş, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureş şi Tulcea", a declarat premierul în debutul ședinţei de guvern.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă care va fi analizat în şedinţa de astăzi, sprijinul financiar se va acorda pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic până în 3.000.000 de pasageri pe an pentru care Consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă din cauza pandemiei de COVID-19.



Pentru aeroporturile regionale cu un trafic între 200.000 şi 3.000.000 pasageri pe an, bugetul maxim alocat este de 42.544.000 lei, iar pentru cele cu un trafic situat sub 200.000 pasageri pe an, bugetul maxim este de 41.494.000 lei, mai arată sursa citată.