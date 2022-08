În urmă cu 10 ani se încheia unul dintre cele mai mari scandaluri politice ale Romaniei post-revolutionare. Vechiul USL, o coaliție formată din PSD, PNL și Partidul Conservator, înființat de Dan Voiculescu, a făcut tot ce este posibil pentru eliminarea dușmanului politic numărul 1, Train Băsescu.

În doar câteva zile, numeroase instituţii ale statului au fost date peste cap, scopul fiind unul singur – îndepărtarea lui Băsescu de la Palatul Cotroceni. Scandalul avea mai mult mize personale decat unele obiective.

Astfel, pe 27 iunie, Monitorul Oficial a fost trecut din subordinea Parlamentului în a Guvernului, iar pe 3 iulie, Legislativul îl demite pe Gheorghe Iancu de la Avocatul Poporului şi-l pune pe Valer Dorneanu, pentru ca în următoarele ore să demită şefii Camerei şi Senatului, fiind instalaţi Crin Antonescu şi Valeriu Zgonea.

A doua zi, Guvernul a dat o ordonanță de urgență pentru ca CCR să nu se mai poată pronunţa pe Hotărârile Parlamentului, iar noua conducere a Parlamentului a convocat sesiunea extraordinară pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Inclusiv Legea referendumului a fost modificată pentru a uşura demiterea, stabilindu-se că președintele poate fi demis cu jumătate plus 1 din voturile valabil exprimate ale cetățenilor participanți la referendum și nu cu jumătate plus 1 din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale.

BĂSESCU SUSPENDAT, ANTONESCU PREȘEDINETE INTERIMAR

Pe 6 iulie 2012 Traian Băsescu a fost suspendat, iar Crin Antonescu, unul dintre liderii USL a devenit preşedinte interimar al României. Aproape 90 la sută dintre participanții la referendum au votat în favoarea demiterii lui Băsescu. Numai că pe 21 august, Curtea Constituțională a invalidat referendumul, nefiind atins pragul necesar de participare. Era a doua oară când Băsescu scăpa de demitere prin referendum, numai că de această data, votul fusese covârșitor în defavoarea sa.

În plus, în 2009 Băsescu fusese ales presedinte de putin peste 5 milioane de romani. Numai că pentru demitere nu au fost de ajuns 7 milioane de voturi.

REVINE BĂSESCU, ADVERSARII SĂI SUNT SCOȘI PE TUȘĂ



După referendum, în mod ciudat pentru o democrație, dar normal pentru România, liderii care au pus la cale demiterea lui Basescu au ieșit rând pe rând din politica si au ajuns in anonimat. Primul dintre ei, CRIN ANTONESCU, vocalul presedinte liberal, un orator foarte bun, un personaj cu tupeu politic. Cu toate acestea, a pierdut presedintia partidului in mod lamentabil si s-a retras din viata politica. Ani de zile, nu s-a mai auzit nimic despre el, avand iesiri sporadice in public. Totusi, a ramas cineva din familie in politica, sotia sa, Adina Valean, comisar European al Transporturilor.



Premierul de la acea vreme, VICTOR PONTA, l-a urmat în anonimat pe Crin Antonescu. Desi lucra intens cu reprezentanții statului paralel, în totala opozitie cu luarile de pozitie publice, Ponta a părăsit, la rândul lui politica mare, este drept, la întâmplat la începutul primului mandat al lui Iohannis, ca urmare a tragediei din Clubul Colectiv.

Oarecum previzibil, Ponta a pierdut șefia PSD, iar cu partidul pe care l-a înființat, Pro România, a reușit să ajungă la Bruxelles, dar nu și în Palatul Parlamentului. Acum, Pro Romania se zbate in subsolul sondajelor politice, iar Ponta incearca sa reintre pe usa din dos, in PSD.



Un artizan important al referendumului de demitere a lui Traian Basescu a fost DAN VOICULESCU, presedintele unui partid mic, Partidul Conservator, dar patronul de facto al unui trust de presa mare. După referendum, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani într-un controversat dosar care viza privatizarea Institutului de Chimie Alimentara. S-a spus atunci că Traian Basescu a reusit sa se razbune pe unul dintre adversarii care a luptat impotriva lui mereu cu garda jos.



VALERIU ZGONEA, presedinte al Camerei Deputatilor în timpul referendumului, supranumit prietenul lui Mihai Viteazu, a mai rămas în politică până în 2016, cand Liviu Dragnea l-a îndepărtat. Acum aproape o jumătate de an, a scăpat ca prin urechile acului de pușcărie. A fost achitat intr-un dosar de trafic de influenta, desi in prima instanta primise o condamnare de 3 ani.

LIVIU DRAGNEA a jucat un rol foarte important în 2012 - a fost responsabil pentru organizarea referendumului și de mobilizarea oamenilor la vot. Din acest punct de vedere, i-a lipsit foarte puțin ca referendumul să aibă succes – în ciuda solicitarii lui Basescu de boicotare a referendumului, mai era nevoie doar de putine zeci de mii de voturi pentru ca presedintele sa plece din Cotroceni. Aparent fara nicio legatura cu aceasta adversitate, și Dragnea avea să ajungă la pușcărie, fiind condamnat definitiv pentru abuz în serviciu. Liviu Dragnea a iesit din inchisoare acum un an și este decis să își continue activitatea politica.

BĂSESCU - 2 MANDATE DUSE LA CAP, ÎN CIUDA A 2 SUSPENDĂRI



După toată această criza politică, Băsescu și-a încheiat președinția de două mandate. 10 ani grei pentru toata lumea – pentru romani, dar mai ales pentru adversarii sai politici. Basescu nu a iesit din politica, a condus Partidul Mișcarea Populară, a fost senator și apoi europarlamentar. Numai ca marele democrat Basescu, un rasfatat al cancelariilor occidentale, a fost declarat definitiv drept colaborator al Securității, cel mai odios instrument al opresiunii comuniste. Băsescu și-a pierdut toate beneficiile de fost presedinte și a fost dat afară până și din vila primita de la RAAPPS. Pupila sa politică, Elena Udrea, a ajuns și ea în pușcărie, iar fostul președinte așteaptă cu emoție sentința unui dosar în care este implicata fiica sa, Ioana.