”M-am pus în locul lor, m-am pus în locul părinților, și am zis că s-ar bucura să știe că se gândește cineva la ei”, a declarat o tânără.

Întrebată dacă s-a schimbat ceva în România, în ultimii 10 ani, fata a răspuns: ”Nu, nimic!”



10 ani de la cea mai mare tragedie postdecembristă

Pe data de 30 octombrie 2015, un incendiu a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity. Flăcările declanșate de artificii au mistuit clubul în doar câteva secunde, ucigând pe loc 27 de tineri și rănind alți 162. În săptămânile care au urmat, alte 37 de persoane au pierdut lupta cu viața în spitalele din țară și din străinătate.

Tragedia a marcat profund societatea românească, declanșând o criză socială și politică fără precedent.