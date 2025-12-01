1 Decembrie 2025. Ultimele pregătiri pentru parada de Ziua Națională: armata defilează în fața președintelui Nicușor Dan LIVE VIDEO&TEXT

Ultimele pregătiri pentru parada de Ziua Națională: armata defilează în fața președintelui Nicușor Dan/ Arhivă foto
În urmă cu puțin timp tehnica militară a fost scoasă pe străzi, doamnelor și domnilor, iar pregătirile pentru parada militară sunt pe ultima sută de metri. Este primul an în care armata defilează prin fața președintelui Nicușor Dan. Mai exact, peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini vor lua parte la evenimentele din București. 

UPDATE 7:05 - Chiar în aceste momente tehnica militară, atât a Armatei Române, cât și a aliaților se pregătește pentru defilare. S-au poziționat pe acest bulevard și urmează să vină și tehnica Ministerului Afacerilor Interne în doar câteva minute. Este vorba despre 220 de șenilate de mașini de luptă atât ale Armatei Române, cât și cele din NATO, din țări precum Portugalia, Macedonia, Polonia și Republica Moldova. 

De asemena, se vor pregăti și militarii. Sunt aproximativ 3000 de militari, dintre care 240 dislocați în unitățile din țară. Sunt membri NATO care vor defila împreună cu militarii români în doar câteva ore, atunci când va începe parada de 1 Decembrie. Se fac ultimele pregătiri și se pun la punct ultimele detalii. 

Este pentru prima dată când parada militară de 1 Decembrie se va desfășura fără un ministru al Apărării și pentru prima dată când Nicușor Dan, președintele țării, va participa la această paradă în mod oficial