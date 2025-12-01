UPDATE 7:05 - Chiar în aceste momente tehnica militară, atât a Armatei Române, cât și a aliaților se pregătește pentru defilare. S-au poziționat pe acest bulevard și urmează să vină și tehnica Ministerului Afacerilor Interne în doar câteva minute. Este vorba despre 220 de șenilate de mașini de luptă atât ale Armatei Române, cât și cele din NATO, din țări precum Portugalia, Macedonia, Polonia și Republica Moldova.

De asemena, se vor pregăti și militarii. Sunt aproximativ 3000 de militari, dintre care 240 dislocați în unitățile din țară. Sunt membri NATO care vor defila împreună cu militarii români în doar câteva ore, atunci când va începe parada de 1 Decembrie. Se fac ultimele pregătiri și se pun la punct ultimele detalii.

Este pentru prima dată când parada militară de 1 Decembrie se va desfășura fără un ministru al Apărării și pentru prima dată când Nicușor Dan, președintele țării, va participa la această paradă în mod oficial