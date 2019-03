Simona Halep ratează finala de la Miami și pierde șansa de a redeveni Nr.1 mondial

Simona Halep, eliminată la Miami în semifinale

Simona Halep ratează finala de la Miami și posibilitatea de a reveni pe primul loc în clasamentul WTA. Halep a pierdut meciul din semifinale cu Karolina Pliskova 5-7, 1-6, după o partidă fără istorie.

Simona Halep a ratat șansa de a reveni pe primul loc în clasamentul WTA. Era suficient să se califice în finala de la Miami ca să recucerească supremația în tenisul mondial.

Simona Halep a fost eliminată de Karolina Pliskova în semifinale la Miami, după un meci întrerupt de două ori din cauza ploii.

Simona Halep - Karolina Pliskova 5-7, 1-6. Românca nu a avut replică în fața Pliskovei, iar meciul se termină în cele din urmă, după ce a fost întrerupt de două ori din cauza ploii. Timpul efectiv de joc a fost de o oră și 13 minute.

În sferturi, contra chinezoaicei Qiang Wang, românca a avut o ieşire nervoasă la adresa antrenorului ei, dar şi a celorlaţi membri din staff, cărora le-a cerut ba să nu se mai bucure, ba să aplaude.

Simona Halep a vorbit azi despre starea ei mentală.

"Am fost dominată de negativism, dar am fost capabilă să opresc această tendinţă şi apoi a fost mult mai bine, m-am concentrat asupra jocului şi lucrurile s-au îndreptat. Oricum, în ce priveşte negativismul, am făcut mari progrese. În ultimii doi ani, n-am pierdut prea multe partide din această cauză, ci doar pentru că n-am jucat destul de bine. Aşa că partea mentală e în regulă acum, cel puţin asta simt", a explicat Simona Halep, preluată de Digisport.