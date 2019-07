Şi-a înjectat venin de viperă în sânge vreme de 20 de ani. Apoi, şi-a făcut analizele. A înlemnit

Şi-a înjectat venin de viperă în sânge timp de 20 de ani. Când şi-a făcut analizele, s-a CUTREMURAT

Un bărbat în vârstă de 47 de ani din California a început în urmă cu mulţi ani să apeleze la o metodă ceva mai ciudată pentru a ţine departe medicii şi medicamentele.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Steve Ludwin a practicat acest "rituat" de câteva ori pe săptămână, în ultimii 20 de ani, iar timp de 13 ani el nu a mai fost răcit sau bolnav, fiind convins că acest lucru se datorează veninului.

„Joc tenis cu un prieten mult mai tânăr decât mine. Cu aproximativ o ora înainte, îmi injectez venin de cobra şi şarpe cu clopoţei, şi mă simt de 23 de ani. Am fost la medic şi mi-a zis că am metabolismul unui bărbat de 20 de ani, iar eu am 50”, a declarat bărbatul, pentru The Guardian.