SF. ALEXANDRU mesaje si felicitari: La multi ani, Alexandru, Alexandra, Alex si Alexia@

SF ALEXANDRU mesaje si felicitari cu la multi ani.

SF ALEXANDRU este praznuit de Biserica Ortodoxa in fiecare an pe 30 august. Mesaje şi felicitări cu LA MULTI ANI de Sfantul Alexandru!

SF ALEXANDRU mesaje si felicitari cu la multi ani. Crestinii il cinstesc pe Sfantul Alexandru deoarece acesta este unul dintre marii ierarhi ai Bisericii, un aparator neinfricat al credintei crestine in perioada arianismului.

Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexia, Alexa, Alexandrina, Sandrina, Sandu, Sanda, Sandel, Sanducu, Ducu, Dutu, Saşa, Alessandra

SF. ALEXANDRU mesaje si felicitari cu la multi ani. În 30 august, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru. Numele Alexandru reproduce vechiul nume persan Aleksandros. În Grecia antică, cea mai veche atestare provine din Iliada, Aleksandros fiind un alt nume al lui Pariş, fiul regelui Priam. Femininul Aleksandra apare prima dată în Descrierea Eladei a lui Pausanias, ca supranume pentru Casandra, sora lui Paris. Aleksandros este considerat un nume compus din verbul grecesc alexo – a apăra, a proteja şi andros, formă de genitiv a substantivului aner – bărbat, om, element frecvent în onomastica greacă. Aşadar, semnificaţia numelui Alexandru ar fi care îi apară pe oameni.

De aceeaşi popularitate s-a bucurat numele Alexandru şi în Europa apuseana medievală, mai ales datorită lucrării Alexandria sau Romanul lui Alexandru cel Mare, care a fost, timp de secole, operă literară cu cea mai largă răspândire. Scris în secolul al III-lea de un autor necunoscut, în Egiptul ocupat de greci, Romanul lui Alexandru a pătruns în Ţările Române în secolul al XVI-lea. În folclorul românesc, Alexandru este un ideal de vitejie, influenta cărţii resimţindu-se şi în onomastica populară, în care circulă, alături de numele original, şi derivate de la el. În istoria romanilor, Alexandru a fost un nume tradiţional pentru domnitori. Astfel, nu mai puţin de 22 de domni din Ţara Românească şi Moldova au purtat numele Alexandru.

Mesaje, urări, sms-uri şi felicitări de Sf. ALEXANDRU 2018

Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU trimitem și persoanelor care poartă numele de Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina, Sandrina, Sandu, Sanda, Sandel, Sanducu, Ducu, Dutu, Saşa, Alessandra.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. Sociabile, independente, optimiste, joviale, despre persoanele cu numele Alexandru se spune că sunt îndrăgostite de libertate. Sunt firi energice, distinse, seducătoare, înzestrate chiar cu o anumită carisma. Mereu cu zâmbetul pe buze, Alexandru se face repede remarcat şi îndrăgit. Îi place să comunice şi apreciază în mod deosebit activităţile în echipă. Tandru, sensibil şi generos, Alexandru încearcă să fie mereu pe placul celor din jur.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. Ce semnifică numele ALEXANDRA

Despre Alexandra se crede că este puternică, ambiţioasă şi curajoasă. Partenerul ei de viaţă trebuie să fie la înălţime! Ştie să fructifice şansele care i se oferă şi poate face carieră în domenii precum finanţe, justiţie, audiovizual, jurnalism sau sport.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. Sfantul Alexandru a trait la inceputurile secolului al IV-lea, pe vremea Sfantului Imparat Constantin cel Mare, fiind ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantului.

Sfantul Ierarh Alexandru a trait la inceputul secolului al IV-lea, in vremea Sfantului Imparat Constantin cel Mare, fiind ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantului. Ierarhul a dus o viata modesta, fara stiinta cartilor insa, datorita virtutilor si harismelor sale apostolice, Alexandru a fost considerat indeajuns de demn incat sa il slujeasca pe Sfantul Mitrofan, ca preot al episcopului, iar, in anul 314 ca episcop ajutator.

Sf. ALEXANDRU mesaje si felicitari cu la multi ani. Odata cu victoria Sfantului Constantin impotriva lui Licinius, imparatul a organizat o intalnire oratorica intre ritorii pagani din Bizant si Ierarhul Alexandru. Paganii au fost infranti de catre Sfant nu doar prin discursul pe care l-a avut, ci si prin minunea pe care a savarsit-o.

Dat fiind faptul ca Sfantul Arhiepiscop Mitrofan era si bolnav si batran pentru a participa la primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, Alexandru este trimis in locul acestuia. Odata cu inchiderea lucrarilor Sinodului, Constantin cel mare Cere tuturor Purtatorilor de Dumnezeu Parinti sa vina in Constantinopol pentru a-l binecuvanta.

Dumnezeu trimite un Inger sa i se arate Sfantului Mitrofan, care ii spuse ca in 10 zile sufletul sau va fi incredintat Domnului. De asemenea, Ingerul ii spuse ca el urmeaza sa il lase pe Alexandru arhiepiscop in locul sau. Episcopii care se aflau la Constantinopol se bucurara de aceasta veste si, odata cu inmormantarea lui Mitrofan, il inscauneaza pe Alexandru ca prim Episcop al noi Capitale a Imperiului.

Sf. ALEXANDRU 2018 felicitări, mesaje, urări, sms. Odata cu incheierea Sinodului de la Niceea, Alexandru, care pe atunci avea aproape 70 de ani, continua sa fie un aparator darz al credintei crestine in fata intrigilor lui Arie si a acolitilor sai.

Chemat la Nicomidia de catre Constantin pentru a-si explica credinta, Arie reuseste sa il insele pe imparat, semnand o hartie pe care acesta il recunostea pe pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind nascut inainte de toti vecii.

Profitand de aceasta marturisire, Arie cere reintegrarea sa in Biserica, iar la presiunile facute de Eusebiu de Nicomidia, imparatul accepta cererea, spunandu-le episcopilor care s-au reunit la sinodul din Tir (335) sa o examineze.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. Sinodul, compus in mare parte din partizani ai lui Arie, se intorc impotriva Sfantului Atanasie cel Mare, tratandu-l drept vrajitor, bruta, dar si semanator de discordie. La auzul acestora, Atanasie se imbarca in secret oe o corabie pentru a ajunge la Constantinopol in incercarea de a vorbi cu imparatul. Toate acestea se petreceau in timp ce sinodul de la Tir il trimiteau in exil la Treves (orasul nemtesc Trier de astazi).

Arie incerca sa sa revina in Alexandria, insa la auzul vestii, porni o razmerita contra lui, fapt care l-a determinat pe Constantin sa il cheme la Constantinopoul undeva va avea sa se impartaseasca cu Sfantul Alexandru.

Eusebiu, impreuna cu acolitii sai au incercat prin nenumarate moduri sa faca presiuni asupra Sfantului Arhiepiscop sa slujeasca Sfanta Liturghie, in decursul careia sa se impartaseasca cu ereticul de Arie.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. Sfantul Alexandru se retrase in Biserica Sfanta Irina si, ingenunchiind, se ruga neincetat lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: „Doamne, daca Arie trebuie sa fie impacat cu Biserica, atunci slobozeste pe robul tau cu pace. Dar daca ai mila de Biserica Ta si nu vrei ca mostenirea Ta sa se faca de rusine, atunci ia-l pe Arie, pentru ca oamenii sa nu ia erezia drept Adevarata Credinta.”

Sambata, cu o zi inainte de slujba care trebuia sa aiba loc, Alexandru se gasea in piata, aproape de coloana de porfira ridicata de Constantin cel Mare. Arie, chemat de nevoile firesti, merse la closet, moment in care matele au crapat in el, loc unde a si murit de altfel.

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. La auzul vestii, Alexandru ii multumi bunului Dumnezeu nu pentru moartea lui Arie, ci pentru ca Domnul si-a aratat inca o data puterea sa, care a depasit dorintele mai-marilor lumii. Totusi, aceste tulburari au continuat vreme indelungata, timp in care Sfantul Ierarh Alexandru a continuat sa lupte pentru Ortodoxie.

Trece la Domnul la varsta de 98 de ani, la doar cateva luni dupa moartea Sfantului Imparat Constantin cel Mare (337).

MESAJE DE SFANTUL ALEXANDRU. Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale, sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa îți aducă fericire si bucurie! Să ai parte de multa sănătate, sa ai sufletul curat si toate dorințele sa ti se împlinească! La mulți ani!

MESAJE DE SFANTUL ALEXANDRU. De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele! La mulți ani, Alex!

MESAJE ȘI URĂRI DE SF ALEXANDRU. La mulți ani si Sfântul Alexandru sa te călăuzească mereu!

Sf. ALEXANDRU 2018 mesaje si felicitari cu La multi ani. LA MULȚI ANI ALEXANDRU. Sa-ti dea Domnul sănătate, judecata înțeleapta, viată lunga pământeasca, ce dorești sa se-împlinească!”

MESAJE ȘI URĂRI PRIN SMS. Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros „La mulți ani”! Sa aveți parte de multa sănătate, multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi!

MESAJE LA MULȚI ANI. Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire! La mulți ani, Alexandru/a!

SMS-uri si MESAJE SF ALEXANDRU. De ziua numelui iți doresc si nu numai, tot ce-mi doresc mie! Sa fii sănătos, bogat si cumpătat! Femeile sa curgă ca berea si vinul! La mulți ani!

MESAJE MULȚI ANI SF ALEXANDRU. Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cântecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori.

MESAJE ONOMASTICA SF ALEXANDRU. Îți urez „La mulți ani”, pentru ca porți acest nume, si fie ca Sfântul Alexandru, al cărui nume îl porți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

MESAJE ȘI URĂRI DE SF ALEXANDRU. La Mulți Ani! Sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

Sf. ALEXANDRU 2018mesaje si felicitari cu La multi ani. LA MULȚI ANI ALEXANDRU. Cu ocazia zilei de nume, iți doresc un munte de sănătate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

MESAJE ȘI URĂRI PRIN SMS. Ne gândim cu toții la tine si, pentru ca astăzi este o zi speciala, iți uram un sincer „La mulți ani”!

MESAJE LA MULȚI ANI. La mulți ani! Sa ai parte de multa IUBIRE, FERICIRE și, mai ales, SĂNĂTATE!

MESAJE SF ALEXANDRU. Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

MESAJE PT SF ALEXANDRU. Fie ca aceasta zi sa-ti deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zâmbet la fiecare lacrima, sănătate, împliniri si multa iubire! La mulți ani!

MESAJE MULȚI ANI SF ALEXANDRU. Iți urez „La mulți ani”, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Alexandru al cărui nume îl porți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască toată fericirea si liniștea interioara!

MESAJE ONOMASTICA SF ALEXANDRU. Sfântul Alexandru sa te ocrotească in fiecare zi, sa-ti aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

MESAJE ȘI URĂRI DE SF ALEXANDRU. De ziua numelui tău iți doresc tot binele din lume, să ai parte de mult noroc, fericire si iubire! La mulți ani fericiți, Alexandru/a!

LA MULȚI ANI ALEXANDRU. La mulți ani, Alexandru! Să ai parte de toată fericirea și dragostea din lume!

MESAJE ȘI URĂRI PRIN SMS. Sper ca sărbătoarea Sfântului Alexandru sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

Un cer albastru fără nori,

In calea ta sa fie,

Sa ai in viată numai flori,

Noroc si bucurie!

La Mulți Ani!

MESAJE ONOMASTICA SF ALEXANDRU. Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții dvs., sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa va aducă fericire si bucurie. Va doresc multa sănătate, sa aveți sufletul curat si toate dorințele sa vi se împlinească. La mulți ani!

MESAJE PT SF ALEXANDRU. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa va însoțească pretutindeni! Va doresc o zi de Sf. Alexandru cat mai frumoasa!

MESAJE LA MULȚI ANI. La mulți ani, Alexandra. In viată sa te împiedici de un bolovan de noroc, sa calci într-o balta de fericire, sa te stropești din cap pana in picioare cu iubire si sa fii sănătoasă!