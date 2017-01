Secretul pe care trebuie să îl ştie oricine. Cum afli cine te sună cu număr ascuns?

Cu siguranţă ai păţit şi tu să fii sunată cel puţin o dată cu număr ascuns. Astfel de apeluri sunt deranjante, mai ales dacă le primeşti noaptea sau atunci când te afli în compania unei persoane speciale ori la un eveniment important. De fiecare dată, însă, faptul că cel care te sună este pus pe glume în momentele cele mai nepotrivite reprezintă marea problema. De aceea, existenţa unei modalităţi de a-l descoperi pe făptaş este binevenită.

Vrei să afli cine insistă să te deranjeze fără a-şi face cunoscută identitatea? Iată ce paşi trebuie să urmezi:



1. În primul rând, trebuie să îţi creezi un cont VoiceIP. Pentru această, este nevoie să ceri informaţii de la providerul de telefonie mobilă pe care l-ai ales. Fiecare are regulile lui şi tarifele aferente.



2. În momentul în care îţi vei crea contul respectiv, vei primi un număr. Acesta trebuie adăugat în telefon la setările legate de devierea apelurilor. Acestea din urmă trebuie deviate indiferent de motivul pentru care nu poţi răspunde, aşadar optează pentru setarea Always Forward, dacă ai această posibilitate.



3. Atunci când vei primi apelul cu numărul ascuns, nu trebuie să răspunzi, iar acesta va fi automat deviat către numărul de VoiceIP. Apoi, folosind calculatorul, poţi accesa contul în cauza pentru a vedea cine este responsabil pentru apelul respectiv.



Trebuie să ştii că dacă ai cartelă, este important să ai şi credit disponibil, întrucât fiecare deviere te va costă. În plus, este de menţionat faptul că serviciul VoiceIP este disponibil şi pe Skype.



Acum că ai descoperit cum afli cine te sună cu număr ascuns, poţi evita să fii pusă în situaţia de a purta conversaţii inutile şi neplăcute cu persoanele puse pe glume.