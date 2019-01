Sărbătoare MARE azi! E cruce roșie în calendarul ortodox! Ce nu ai voie să faci pe 30 ianuarie?

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Ce este bine să faci de Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfantul Vasile cel Mare, Sfantul Grigorie Teologul si pe Sfantul Ioan Gura de Aur in fiecare an pe 30 ianuarie.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Vindecători de boli și aducători de noroc

Prăznuiţi de creştinii ortodocşi în fiecare an, pe 30 ianuarie, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur, cei trei ierarhi, sunt consideraţi vindecători de boli şi aducători de noroc.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. În credinţa populară se spune că cine munceşte în această zi poate să orbească.

La sate se obişnuieşte ca în această zi de sărbătoare, închinată celor trei sfinţi, să se facă praznice de pomenire a morţilor din familiile credincioşilor, iar fetele tinere se roagă şi ţin post o avea o căsnicie fericită. Tot tradiţia populară mai spune că cine va lucra în această zi, nu-i va merge bine „în ale casei” şi poate să orbească.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Se crede că pe 30 ianuarie începe să încolţească grâul care nu a răsărit din toamnă. În tradiţia populară se spune că de astăzi se schimbă vremea.

De-acum se zice că „se strâmbă pârtiile", iar vremea dă spre primăvară. Dacă streşinile curg, primăvara va fi friguroasă, dacă e ger, vara va fi călduroasă.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. În credinţa populară, cei trei ierarhi erau trei doctori vindecători de boli. În ziua în care sunt sărbătoriţi nu se lucrează, fiind rău de ars, de friguri şi de pagubă. În această zi trebuie să dăm o lumânare de pomană, pentru ca întreaga viaţă să fie luminată.

“În multe zone, familiile îi ţin pe cei Trei Ierarhi de patroni ai casei, se face colivă şi oamenii merg la biserică. Pentru reuşita familiei şi a treburilor gospodăreşti, în această zi nu se lucrează”, spune preotul Eugen Ramon Ilie, paroh la biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, citat de Adevărul.

Nu în ultimul rând, fetele fac vrăji pentru a li se arăta ursitul, nu lucrează şi se mănâncă doar pâine şi sare.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. La sfarsitul secolului al XI-lea in Constantinopol se iscase o mare disputa vis-a-vis de care dintre acesti trei sfinti este mai mare. Trecand cativa ani, cei trei sfinti au inceput sa i se arate pe rand episcopului Evhaitelor, Sfantul Ioan Mauropous. Totusi, in anul 1084 toti cei trei sfinti i se arata impreuna.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Sf. Vasile cel Mare

Sfantul Vasile cel Mare s-a nascut in Cezareea Capadociei intr-o familie credincioasa, care il slujea pe Dumnezeu, astfel ca parintii au putut sa ii ofere o educatie crestina asa cum nu prea se intalnea in acele vremuri. La inceput invata de la tatal sau, rectorul Vasile, apoi decide sa mearga la Constantinopol si in cele din urma la Atena, acolo unde il va avea coleg si prieten foarte apropiat pe Sfantul Grigore de Nazianz dar si pe Iulian Apostatul, care va deveni ulterior imparat. La varsta de 25 de ani, se intoarce in orasul natal si este botezat. De asemenea, imparte averea sa celor saraci si intra in monahism in anul 355. In perioada petrecuta in cadrul bisericii, impreuna cu Grigore de Nazianz, alcatuiesc o culegere care povesteste in detaliu frumusetea vietii spirituale. Aceasta carte se numea Filocalia – iubire de frumos. In 364 acesta este hironit preot, iar 6 ani mai tarziu devine episcop al Cezareei Capadociei.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Sf. Grigorie Teologul

Sfantul Grigore de Nazianz, cunoscut ca fiind unul dintre „parintii capadocieni” s-a nascut in apropierea cetatii Nazianz, in orasul Arianz. Acesta provenea dintr-o familie de aristocrati insa decide ca in anul 379 sa plece la Constantinopol unde va tine cinci Cuvantari teologice pentru a cinsti Sfanta Treime. Datorita acestor Cuvantari, ulterior va primi numele de „Teologul”. Datorita cuvantarilor sale, Sfantul Grigore de Nazianz este renumit pentru talentul sau oratoric de care a dat dovada si pentru cunostintele sale vaste de retorica. Tocmai prin acest lucru, Sfantul Grigore a reusit sa demonstreze faptul ca cultura crestina nu este cu nimic inferioara culturii pagane.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Sf. Ioan Gură de Aur

Sfantul Ioan Gura de Aur este considerat de catre majoritatea crestinilor ca fiind cel mai important membru al scolii din Antiohia, oras care a primit numele de „Podoaba Orientului” inca de pe vremea imparatului Alexandru cel Mare. Contributia adusa de catre Sfantul Ioan este reprezentata de crearea unor canoane precise, „taina cea mai presus de fire si intelegere” care este mereu prezenta in cadrul Sfintei Liturghii, cand Mantuitorul nostru Iisus Hristos s-a jertfit cu adevarat pentru noi. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanti oratori ai timpului, Sfantul Ioan a primit titlul de „invatator si sacerdot universal”, iar pentru toate contributiile sale i-a fost dat numele de Hrisostom, tradus ca si Gura de Aur. Majoritatea preocuparilor sale se axeaza pe activitatea pastorala si pe exegeza biblica.

Sărbătoare 30 ianuarie calendar ortodox. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de jertfa transcedentala adusa de catre credinciosi lui Dumnezeu, dar si jertfele provenite din eforturile sale morale, spirituale sau fizice, care trebuiau sa fie permanent inaintea Domnului.

Sursa: calendarulortodox.ro