Rinita alergică sau senzația că ești mereu răcit. Cât de periculoasă este această afecțiune

Rinita alergica (adesea supranumita "febra fanului") este o reactie exagerata a sistemului imunitar la particulele inspirate din aer. In mod normal, sistemul imunitar protejeaza corpul impotriva virusurilor si a bacteriilor prin producerea de anticorpi care sa lupte impotriva acestora. Acestă afecțiune poate duce la tuse cronică, discomfort al somnului, presiune în urechi, ”durere a feței” sau presiune în urechi.

In cazul rinitei alergice, sistemul imunitar incepe sa lupte impotriva substantelor care in mod normal nu sunt nocive, cum ar fi acarienii si polenul (alergeni), ca si cand acestea ar incepe sa atace organismul. Aceasta reactie exagerata cauzeaza inflamatie si simptome care afecteaza in principal nasul, dar si ochii, urechile, gatul si gura. Este posibil ca organismul sa nu aiba o reactie alergica din primul moment in care este inhalata o substanta alergena precum polenul de iarba.

Cu toate acestea, data urmatoare in care are loc o inhalatie de polen poate aparea o senzatie de nas infundat sau de respiratie anevoioasa. Acestea apar ca raspuns al sistemului imunitar. Este posibil ca rinita sa se fi instalat de multi ani (rinita cronica). In acest timp este posibila diminuarea sensibilitatii la acesti alergeni, iar reactia corpului la acestia sa nu mai fie la fel de severa. De asemenea, este posibila dezvoltarea unor complicatii precum sinuzita si infectiile otice.

Simptomele imediate ale rinitei alergice cel mai des intalnite sunt:

stranutul repetat, indeosebi dimineata la trezire; stranutul poate aparea chiar si in decurs de 1- 2 minute de la expunerea la alergeni:

- rinoreea (scurgerile nazale) provocata de alergii se prezinta de obicei sub forma unui un lichid clar si filant (limpede, care nu e vascos), dar poate deveni vascos si inchis la culoare sau galben daca se dezvolta o infectie nazala sau a sinusurilor.

Rinoreea poate aparea la un interval de 3 minute de la expunerea la alergen; - secretiile nazale care se scurg pe peretii posteriori ai gatului determina senzatia de prurit. Poate declansa o tuse cronica in timp ce pacientul incearca sa-si elibereze gatul de secretii; - lacrimare abundenta si prurit ocular (mancarime a ochilor); - prurit (mancarime) otic (a urechilor), nazala si a gatului.

In cazul rinitei alergice sezoniere (SAR), mancarimile, stranutul, rinoreea, lacrimarea si mancarimea ochilor sunt obisnuite. Aceste simptome apar de obicei in anumite perioade ale anului. In cazul rinitei alergice perene (PAR), congestiile nazale si picaturile postnazale sunt simptomele cel mai des intalnite, chiar daca mai apar stranutul si rinoreea. Aceste simptome apar in general pe durata intregului an. Se pot manifesta toate simptomele sau numai cateva. Simptomele pot aparea in mai putin de 5 minute de la expunerea la alergen sau poate dura mai mult timp ca sa se dezvolte (in mod tipic de la 3 la 6 ore). Simptomele care se dezvolta intr-un interval mai mare de timp includ:

- un nas infundat posibil acompaniat de respiratia anevoioasa provocate de inflamatie si congestie a nasului si sinusurilor. Acesta este simptomul cel mai des intalnit la copii si este posibil sa fie singura acuza;

fotosensibilitate (ochii care sunt sensibili la lumina);

- iritabilitate;

- fatigabilitate (lipsa energiei);

- somn alterat;

- respiratie pe gura din cauza nasului infundat;

- miros alterat;

- tuse cronica;

- afectiuni ale sinusurilor si ale tubei lui Eustachio, senzatie de presiune in ureche sau deficite auditive (ale auzului);

- disconfort sau durere a fetei;

- cearcane ("ochi vanat" datorat alergiilor);

- actiunea de frecare frecventa a nasului, care poate provoca escoriatii (rani superficiale) pe suprafata nasului (escoriatii alergice);

- frecarea frecventa a nasului cu palma orientata in sus poate reduce mancarimea si sa se deschida caile nazale ("salutul"alergic). Aceasta este des intalnita la copii.

Simptomele rinitei alergice dureaza de obicei toata viata, chiar daca tipurile de simptome si de gravitate pot varia. Simptomele pot deveni mai grave in anumite momente, dar sensibilitatea la alergen se poate pierde pe masura ce se inainteaza in varsta.