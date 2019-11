În Republica Moldova se desfăşoară al doilea tur al alegerilor locale

Astăzi, la Chișinău, are loc cel de-al doilea tur al alegerilor generale locale pentru primăriile unde candidaţii nu au întrunit numărul necesar de voturi valabil exprimate.

Locuitorii orașului Chișinău vor avea de ales între Andrei Năstase, candidatul Blocului ACUM, care a acumulat 31,08% în primul tur, și Ion Ceban, candidatul PSRM care a înregistrat 40,19% din voturi. Între cei doi s-a înregistrat în primul tur de scrutin un decalaj de circa 9 procente, conform jurnal.md.

Secţiile de vot s-au deschis la ora 7:00 şi se vor închide la ora 21:00. În buletinele de vot sunt înscrişi primii doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi la alegerile din 20 octombrie.

Votarea în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale se va efectua în baza aceloraşi liste electorale utilizate la primul tur de scrutin.

În primul tur de scrutin pentru funcţia de primar general al Chişinăului, candidatul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban şi Andrei Năstase, preşedintele Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, au obţinut cele mai multe voturi, 41% şi, respectiv, 31%, rezultate similare cu cele obţinute la alegerile din mai 2018.

"Așa cum am făcut-o de fiecare dată, am votat pentru principiile și valorile în care cred. Am votat pentru oamenii din Chișinău și suburbii. Am votat cu certitudinea că de acestă dată nimeni nu va mai îndrăzni să ne fure decizia, votul, așa cum au făcut-o anul trecut”, a declarat Andrei Năstase, potrivit jurnal.md.