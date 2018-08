Reacția lui Mircea Marian după ce procurorii au respins plângerea lui Dragnea împotriva sa

Jurnalistul Mircea Marian l-a criticat pe Liviu Dragnea, pe Facebook, după ce Realitatea TV a aflat că plângerea împotriva sa formulată de liderul PSD i-a fost restituită acestuia de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pe motiv că nu îndeplinea condițiile pentru o astfel de reclamație. Dragnea susținea, însă, că nu știa ce s-a întâmplat cu plângerea sa, motiv pentru care nu mai are încredere în Justiție.

”Realitatea TV/ Ionela Arcanu au anunțat că parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a respins plângerea lui Dragnea împotriva mea. Dragnea știa că Parchetul i-a respins sesizarea, dar, acum câteva zile, s-a plâns la Antena 3 că nu mai are încredere în instituțiile statului pentru că parchetul nu i-a dat nici un răspuns. Mințea fără rușine”, a scris Mircea Marian, pe Facebook.

Liviu Dragnea a fost prins din nou cu minciuna. Potrivit unor surse Realitatea TV, plângerea sa împotriva jurnalistului Mircea Marian i-a fost restituită pentru că nu îndeplinea condițiile minimale pentru o astfel de reclamație. Cu toate acestea, șeful PSD a declarat că nu mai are încredere în Justiție, pentru că nu a mai aflat nimic despre plângerea sa.

”Eu am facut o plângere penală domnului Mircea Marian, în 2017, care a incitat public. La Parchet. Nici până în ziua de azi nu am primit nimic. Și am făcut-o mi se pare, în februarie. De ce să mai fac sesizare acolo? Făcusem deja una. Însemna să repet o altă cerere la Parchet și să nu facă nimic. Nici până azi, la un an și jumătate, nu am primit nimic. Domn'e, nu ne interesează... S-a făcut vreo cercetare? Nu s-a făcut nimic. Nimic", declara Dragnea.

Plângerea a fost depusă la Parchetul General în anul 2017 și trimisă Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Aici a fost analizată și restituită lui Liviu Dragnea, pe motiv că nu îndeplinea condițiile. Din aceleași surse Realitatea TV, Dragnea nu a mai făcut o altă sesizare cu același obiect. Conform procedurii, Liviu Dragnea trebuie să fi fost înștiințat.