RCS-RDS DIGI. Invenţia incredibilă de la DIGI de care se vor bucura abonaţii

RCS-RDS DIGI plănuieşte o măsură revoluţionară pentru Romania.

RCS-RDS DIGI vrea să tragă un cablu cu fibră optică pe sub Dunăre, între judeţele Tulcea şi Brăilă, pentru a-şi extinde infrastructura existentă în zonă, lungimea forajului fiind de aproximativ 1000 metri, conform proiectului, scrie idevice.ro.

Conform explicatiilor oferite pentru justificarea necesitatii proiectului, operatorul vrea sa creasca numarul de clienti la nivelul gospodariilor din zona in care va fi efectuata lucrarea, aducand internet in banda larga, si televiziune digitala acolo. RCS-RDS DIGI spune ca rata de penetrare a serviciilor de internet de banda larga in mediul rural ramane docamdata foarte mic, iar proiectul are menirea de a-i permite sa intre pe o piata pe care mai nimeni nu o deserveste cum trebuie.

