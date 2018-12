RCS-RDS DIGI, Orange, Vodafone, Telekom: ce configurări vă trebuie pe iPhone pentru RO-ALERT

RCS-RDS DIGI, Orange, Vodafone, Telekom, adică toţi operatorii de telefonie mobilă de la noi, vor transmite mesaje RO-ALERT şi pentru telefoanele iPhone.

Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale. Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile.

Pentru a primi mesajele de avertizare in retelele tuturor celor 4 operatori de telefonie mobila nu trebuie sa faceti vreo configurare speciala pe telefoanele iPhone, asa cum se intampla pe cele Android, scrie idevice.ro. Dupa ce instalati iOS 12.1.1 pe iPhone, mesajele de tip Cell Broadcast, trimise de catre RO-ALERT pentru romani, vor fi primite in telefoane indiferent daca functioneaza in reteaua RCS & RDS, Orange, Vodafone, sau Telekom, totul automat.

E posibil ca IGSU să testeze RO-ALERT pe iPhone inclusiv în RCS & RDS, Orange, Vodafone, Telekom în următoarele săptămâni, sau anul viitor, aşa că dacă primiţi mesaje de avertizare, uitaţi-vă cu atenţie la ceea ce scrie în ele, pentru că ar putea fi doar teste.

