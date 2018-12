RCS-RDS DIGI. Anunţ crucial pentru abonaţi: posturile TV ce se vor vedea doar cu bani

RCS-RDS DIGI a luat decizia ca unele posturi TV să fie disponibile contra-cost.

RCS-RDS DIGI a lansat de curând postul Digi 4K, prima televiziune din România care emite Ultra HD. Televiziunea Digi 4K, lansată în teste Ultra HD din 23 noiembrie 2018, va finaliza aceste teste cel mai târziu pe 31 ianuarie 2019. Începând cu 1 februarie 2019, televiziunea Digi 4K va fi inclusă într-o nouă extra-opțiune pentru cablu tv digital de la RCS RDS, care se va factura cu valoarea lunară de 5 Iei, TVA inclusă.

În privința clienților noi care vor încheia contracte, aceștia vor putea sa aleagă în contract această extra-opțiune pentru Digi 4K la 5 lei lunar, dar vor beneficia de o promoție de discount 100% până pe 31 ianuarie 2019.

Televiziunea Digi 4K va funcționa doar cu ajutorul unui Smart CAM introdus într-un televizor Ultra HD compatibil, nu va putea poate fi recepționată cu un receptor HD sau SD.

Extra-opțiunile HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K vor putea sa fie achiziționate pentru o perioada contractuala indivizibilă de minimum o lună de zile, nefiind disponibilă furnizarea serviciilor pentru intervale mai mici de o lună.

Aceștia vor primi notificări cu mesajul:

"Prin Film Now (fostul Digi Film), RCS & RDS aduce în casele telespectatorilor cele mai importante și mai emoționante producții cinematografice. De la filmele cu cele mai mari încasări la serialele de vârf ale momentului, Film Now răspunde tuturor gusturilor. Vă propunem, din 1 februarie 2019, un nou tarif pentru extraopțiunea Film Now, de 3 lei/lună. În cazul în care nu sunteți de acord cu această modificare, aveți dreptul de a renunța la extraopțiunea Film Now, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, fără plata vreunei penalități sau despăgubiri.

Vă informăm, totodată, că la achiziționarea mai multor extraopţiuni Pay TV din oferta curentă a Digi RCS & RDS (HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K, mai putin extraopţiunea Adult), veţi putea beneficia de următoarele reduceri aplicate la serviciul TV digital de bază:

- 1 leu/lună, în cazul achiziționării a 2 extraopţiuni Pay TV;

- 2 lei/lună, în cazul achiziționării a 3 extraopţiuni Pay TV. "

